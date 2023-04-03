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42 минуты назад

Небензя рассказал о законности места России в Совбезе ООН

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Россия занимает место постоянного члена Совета Безопасности ООН на полностью законных основаниях, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Об этом пишет РИА Новости.

Небензя рассказал о законности места России в Совбезе ООН
Фото: MFA Russia / Globallookpress.comMFA Russia / Globallookpress.com

По его словам, это было согласовано с бывшими республиками СССР, в том числе Украиной. Как рассказал дипломат, любые попытки пересмотреть действующий статус России являются «тупиковой дорогой».

С 1 апреля 2023 года председательство в Совбезе ООН передано России. Это уже третий раз, когда она получает такую возможность.

Ранее газета The Time писала, что в связи с этим на Западе возникают опасения, что председательство может нанести большой потенциальный ущерб. До этого РФ занимала этот пост в феврале 2022 года. В материале утверждают, что тогда Москва «использовала Совбез для препятствования международной поддержке Украины».

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