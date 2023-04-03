Небензя рассказал о законности места России в Совбезе ООН

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com MFA Russia / Globallookpress.com

По его словам, это было согласовано с бывшими республиками СССР, в том числе Украиной. Как рассказал дипломат, любые попытки пересмотреть действующий статус России являются «тупиковой дорогой».

С 1 апреля 2023 года председательство в Совбезе ООН передано России. Это уже третий раз, когда она получает такую возможность.