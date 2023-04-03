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38 минут назад

Аксенов ответил на слова Зеленского о контрнаступлении

Елена Прошина

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о контрнаступлении. У себя в Telegram-канале он написал, что «ждет, встретит и похоронит».

Ранее Зеленский заявил о готовящемся контрнаступлении ВСУ. Он пообещал, что Крым «снова станет свободным и безопасным» и Киев «вернет все свои территории». При этом, по его словам, Украина пока не может начать контрнаступление из-за нехватки вооружения, которое должен поставить Запад.

«Зеленский в очередной раз пригрозил "приазовским" контрнаступлением ВСУ и "деоккупацией", сообщили СМИ. Ждем. Встретим. Похороним», — ответил на это Аксенов.

Зеленский прокомментировал предстоящее контрнаступление ВСУ

Напомним, что Крым снова стал российским в марте 2014 года. Присоединение было проведено по итогам референдума после госпереворота на Украине.

Политика,Видео,Владимир Зеленский,Сергей Аксенов,
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