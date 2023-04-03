Володин заявил о подготовке поправок о запрете в России деятельности МУС

Профильные комитеты Государственной думы готовят поправки, которые запретят в России деятельность Международного уголовного суда (МУС) и международных органов, направленную против нашей страны. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Фото: Пресс-служба Госдумы Пресс-служба Госдумы

По словам Володина, речь идет также о введении запрета публичных призывов к исполнению решений указанных ведомств и сотрудничества с ними. Этими поправками, кроме того, предлагается наделить президента РФ полномочиями по защите россиян в случае принятия международными органами решений, противоречащих законодательству РФ.

Володин отдельно подчеркнул, что «необходимо предусмотреть уголовную ответственность за эти преступления». В связи с этим сейчас готовятся предложения о введении норм по наказанию в виде штрафов и лишения свободы, передает официальный сайт Госдумы.

С инициативой по запрету работы МУС в России Володин первоначально выступил 25 марта. Тогда он добавил, что с дружественными странами необходимо провести работы по заключению двухсторонних соглашений, предусматривающих взаимный отказ от сотрудничества и содействия этому ведомству.