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11 минут назад

Володин заявил о подготовке поправок о запрете в России деятельности МУС

Вечерняя Москва

Профильные комитеты Государственной думы готовят поправки, которые запретят в России деятельность Международного уголовного суда (МУС) и международных органов, направленную против нашей страны. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Володин заявил о подготовке поправок о запрете в России деятельности МУС
Фото:  Пресс-служба Госдумы Пресс-служба Госдумы

По словам Володина, речь идет также о введении запрета публичных призывов к исполнению решений указанных ведомств и сотрудничества с ними. Этими поправками, кроме того, предлагается наделить президента РФ полномочиями по защите россиян в случае принятия международными органами решений, противоречащих законодательству РФ.

Володин отдельно подчеркнул, что «необходимо предусмотреть уголовную ответственность за эти преступления». В связи с этим сейчас готовятся предложения о введении норм по наказанию в виде штрафов и лишения свободы, передает официальный сайт Госдумы.

С инициативой по запрету работы МУС в России Володин первоначально выступил 25 марта. Тогда он добавил, что с дружественными странами необходимо провести работы по заключению двухсторонних соглашений, предусматривающих взаимный отказ от сотрудничества и содействия этому ведомству.

Напомним, что МУС 17 марта выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что они якобы могут быть причастны к «военным преступлениям».

Политика,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,
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