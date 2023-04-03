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9 минут назад

Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву 5 апреля

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Москву в среду, 5 апреля. Об этом сообщил телеканалу «Россия 24» постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву 5 апреля
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

— На днях, послезавтра, будет его очередная встреча с российской межведомственной делегацией на территории России, — заявил Ульянов.

В феврале этого года уже появлялись сообщения о планируемом визите Гросси в Москву. Уточнялось, что во время поездки мог быть поднят вопрос создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС). Однако позднее информацию о визите Гросси опровергли.

Глава МАГАТЭ прибыл на Запорожскую АЭС в среду, 29 марта. Это уже второй его визит на станцию в Энергодаре. Всего приехало 11 человек, среди которых сам Гросси, три инспектора для ротации, а также семь представителей департамента безопасности и поддержки ООН.

Во время этого визита Гросси заявил, что сейчас агентство ведет разработку новой концепции защиты Запорожской АЭС.

Политика,Рафаэль Гросси,Михаил Ульянов,МАГАТЭ,ООН,
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