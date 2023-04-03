Путин подписал указ о проведении саммита БРИКС в Казани

Президент России Владимир Путин определил Казань местом проведения саммита БРИКС в 2024 году, следует из указа главы государства.
«В связи с предстоящим председательством РФ в объединении БРИКС в 2024 году постановляю определить г. Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС», — говорится в указе, опубликованном на официальном портаде правовой информации.
Путин поручил образовать организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства России в объединении БРИКС в 2024 году. Согласно документу, его председателем назначен помощник президента Юрий Ушаков.
В этом году саммит БРИКС пройдет в ЮАР.