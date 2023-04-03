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В Кремле сомневаются в перспективности альтернативных источников энергии

Альтернативные источники энергии в обозримой перспективе не смогут обеспечить поступательное развитие стран в обозримой перспективе. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле сомневаются в перспективности альтернативных источников энергии
© globallookpress.com

Он отметил, что эксперты неоднократно обращали внимание на то, что для мировой энергетики важен определенный уровень цен на природные ресурсы, который позволит не сокращать инвестиции и не сокращать разведку новых запасов.

«И исходя из того, что в обозримой перспективе альтернативные источники энергии не способны обеспечить поступательное, стабильное развитие все стран, то... нужно приоритет отдавать именно этому сектору», — подчеркнул он.

Ранее Минэнерго Саудовской Аравии сообщило, что королевство снизит свое производство нефти на 500 тысяч баррелей в сутки для поддержания стабильности на рынке. Казахстан решил уменьшить добычу на 78 тысяч баррелей в сутки. Ожидается, что ОАЭ, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир также сократят производство.

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