В Кремле сомневаются в перспективности альтернативных источников энергии

Альтернативные источники энергии в обозримой перспективе не смогут обеспечить поступательное развитие стран в обозримой перспективе. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что эксперты неоднократно обращали внимание на то, что для мировой энергетики важен определенный уровень цен на природные ресурсы, который позволит не сокращать инвестиции и не сокращать разведку новых запасов.

«И исходя из того, что в обозримой перспективе альтернативные источники энергии не способны обеспечить поступательное, стабильное развитие все стран, то... нужно приоритет отдавать именно этому сектору», — подчеркнул он.