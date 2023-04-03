В России отреагировали на изменившуюся позицию Китая по Курилам

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал изменившуюся позицию Китая по Курильским островам. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что не увидел в решении КНР принятие стороны России.

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Ранее стало известно, что Китай впервые с 1964 года поменял свою позицию по вопросу принадлежности южной части Курильских островов, заняв нейтралитет.

«Это изменение необходимо внимательно изучить и посмотреть, как оно сформулировано. Я, честно говоря, не владею историей позиции Китая по вопросу принадлежности четырех Курильских островов Российской Федерации. Нас в основном интересовала по этому вопросу позиция, понятно, Японии», — заявил Карасин.

Сенатор отметил, что Россия продолжит вести контакты по мирному договору с Японией.

«Ключевым вопросом является урегулирование территориальной проблемы при том понимании, что острова были и остаются принадлежностью Российской Федерации. Сейчас, правда, все контакты прерваны», — заключил он.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что позиция Токио по вопросу принадлежности островов южной части Курил не изменится.

59 лет назад бывший председатель КНР Мао Цзэдун выражал поддержку Японии по проблеме принадлежности Курил, но с тех пор Китай не поднимал эту тему. По данным агентства Kyodo, нынешний председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным указал, что Пекин «не будет занимать позицию ни одной из сторон».