В Госдуме предложили Путину наградить убитого военкора Татарского

Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением посмертно наградить убитого военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) орденом «За заслуги перед Отечеством». Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

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В письме на имя главы государства Кузнецов называет Татарского настоящим патриотом и подчеркивает, что журналист «показывал всю информацию в правдивом свете», а также занимался сбором помощи для жителей республик Донбасса и бойцов Вооруженных сил России. По мнению парламентария, благодаря военкору у россиян возникало понимание, для чего на самом деле проводится спецоперация на Украине.

«Полагаю, что Максим Фомин проявил себя с геройской стороны как смелый человек, проявлял отвагу, честно служил Родине и исполнял свой гражданский долг», — написал Кузнецов в обращении к Путину, попросив его рассмотреть возможность награждения Татарского орденом посмертно.

2 апреля военкор Татарский погиб в результате взрыва в петербургском кафе на Университетской набережной, где проводил творческий вечер. По последним данным, в результате теракта также пострадали 32 человека.