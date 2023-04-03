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22 минуты назад

В Госдуме предложили Путину наградить убитого военкора Татарского

Lenta.ru

Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением посмертно наградить убитого военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) орденом «За заслуги перед Отечеством». Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

В Госдуме предложили Путину наградить убитого военкора Татарского
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В письме на имя главы государства Кузнецов называет Татарского настоящим патриотом и подчеркивает, что журналист «показывал всю информацию в правдивом свете», а также занимался сбором помощи для жителей республик Донбасса и бойцов Вооруженных сил России. По мнению парламентария, благодаря военкору у россиян возникало понимание, для чего на самом деле проводится спецоперация на Украине.

«Полагаю, что Максим Фомин проявил себя с геройской стороны как смелый человек, проявлял отвагу, честно служил Родине и исполнял свой гражданский долг», — написал Кузнецов в обращении к Путину, попросив его рассмотреть возможность награждения Татарского орденом посмертно.

2 апреля военкор Татарский погиб в результате взрыва в петербургском кафе на Университетской набережной, где проводил творческий вечер. По последним данным, в результате теракта также пострадали 32 человека.

В совершении преступления подозревают россиянку Дарью Трепову, подарившую Татарскому статуэтку с бомбой внутри. Девушка была задержана на съемной квартире в Петербурге спустя почти сутки после взрыва.

Политика,Владлен Татарский,Максим Фомин,Дмитрий Кузнецов,Владимир Путин,Госдума,
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