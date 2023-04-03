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1 час назад

Песков: Путина незамедлительно проинформировали о взрыве в кафе в Петербурге

RT на русском

Российского президента Владимира Путина незамедлительно проинформировали о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, при котором погиб блогер Владлен Татарский.

Песков: Путина незамедлительно проинформировали о взрыве в кафе в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вчера был незамедлительно проинформирован об этом», — заявил он.

В Кремле выразили соболезнования родным и близким погибшего при взрыве Татарского и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее в СК сообщили о задержании Дарьи Треповой, которую подозревают в причастности к убийству в Санкт-Петербурге военного корреспондента Максима Фомина (настоящее имя Владлена Татарского).

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит.

Политика,Владлен Татарский,Максим Фомин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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