"Для этого есть более строгие правила. Где-то они формализованы, где-то зависят от конкретного решения <...> о конкретных сотрудниках", - сказал он, добавив, что речь идет о тех сферах, работа в которых может быть сопряжена с доступом к конфиденциальной или секретной информации. - С начала специальной военной операции этому уделяется больше внимания".