Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил британской Financial Times, что в последний год для сотрудников ряда отраслей были ужесточены правила выезда из России за рубеж. Соответствующий комментарий Пескова издание в понедельник утром опубликовало на своем сайте.
"Для этого есть более строгие правила. Где-то они формализованы, где-то зависят от конкретного решения <...> о конкретных сотрудниках", - сказал он, добавив, что речь идет о тех сферах, работа в которых может быть сопряжена с доступом к конфиденциальной или секретной информации. - С начала специальной военной операции этому уделяется больше внимания".
По его словам, такие решения "зависят от конкретной области работы" как компании, так и конкретного лица.
"Это может быть более или менее важная область", - сказал Песков.
В статье Financial Times утверждается, что после начала СВО высокопоставленным чиновникам, действующими и бывшим членам руководства государственных компаний стало труднее выезжать за рубеж и отправляться в дальние поездки по России, а в ряде случаев их паспорта изымаются представителями государственных служб безопасности.