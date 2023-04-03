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Песков подтвердил FT, что для работников некоторых сфер ужесточились правила выезда из РФ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил британской Financial Times, что в последний год для сотрудников ряда отраслей были ужесточены правила выезда из России за рубеж. Соответствующий комментарий Пескова издание в понедельник утром опубликовало на своем сайте.

"Для этого есть более строгие правила. Где-то они формализованы, где-то зависят от конкретного решения <...> о конкретных сотрудниках", - сказал он, добавив, что речь идет о тех сферах, работа в которых может быть сопряжена с доступом к конфиденциальной или секретной информации. - С начала специальной военной операции этому уделяется больше внимания".

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По его словам, такие решения "зависят от конкретной области работы" как компании, так и конкретного лица.

"Это может быть более или менее важная область", - сказал Песков.

В статье Financial Times утверждается, что после начала СВО высокопоставленным чиновникам, действующими и бывшим членам руководства государственных компаний стало труднее выезжать за рубеж и отправляться в дальние поездки по России, а в ряде случаев их паспорта изымаются представителями государственных служб безопасности.

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