НАТО проанализирует тактику "пророссийских" аккаунтов в соцсетях

Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (NATO StratCom COE) намерен изучить контент «пророссийских» учетных записей в социальных сетях, передает RT со ссылкой на соответствующий тендер. Также специалисты должны будут проанализировать методы работы пользователей, распространяющих информацию, а также активность ботов.
«Сводка по манипулированию в виртуальном пространстве» должна включать в себя выявление сетей (кластеров) прокремлевских учетных записей, отслеживание того, что они говорят, на кого ориентированы и насколько успешно доводят свой посыл», — сказано в документе.
При подготовке отчета исполнители также должны брать во внимание сообщения о расширении НАТО, боевых действиях на Украине и внутрироссийской динамике. Исследования в рамках проекта будут проведены в 2023 и 2024 годах.