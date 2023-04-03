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15 минут назад

НАТО проанализирует тактику "пророссийских" аккаунтов в соцсетях

Газета.Ru

Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (NATO StratCom COE) намерен изучить контент «пророссийских» учетных записей в социальных сетях, передает RT со ссылкой на соответствующий тендер. Также специалисты должны будут проанализировать методы работы пользователей, распространяющих информацию, а также активность ботов.

НАТО проанализирует тактику "пророссийских" аккаунтов в соцсетях
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Сводка по манипулированию в виртуальном пространстве» должна включать в себя выявление сетей (кластеров) прокремлевских учетных записей, отслеживание того, что они говорят, на кого ориентированы и насколько успешно доводят свой посыл», — сказано в документе.

При подготовке отчета исполнители также должны брать во внимание сообщения о расширении НАТО, боевых действиях на Украине и внутрироссийской динамике. Исследования в рамках проекта будут проведены в 2023 и 2024 годах.

Политика,НАТО,
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