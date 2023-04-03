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42 минуты назад

Мишустин: соотечественникам будет проще переселяться в Россию из недружественных стран

ТАССиещё 8

Правительство РФ упростит для соотечественников из недружественных стран переселение в Россию по специальной государственной программе, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая в понедельник совещание со своими заместителями.

Мишустин: соотечественникам будет проще переселяться в РФ из недружественных стран
Фото: ТАССТАСС

"Президентом поставлена задача облегчить добровольное переселение в Россию наших соотечественников из недружественных государств. Правительство упростит для них участие в государственной программе. Они смогут подавать заявление не только в государстве, гражданами которого являются, но и за рубежом, где проживают, а также в нашей стране", - сказал он.

Предусмотрены и другие меры, упрощающие участие в программе.

Политика,Общество,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
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