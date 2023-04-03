Мишустин: соотечественникам будет проще переселяться в РФ из недружественных стран

"Президентом поставлена задача облегчить добровольное переселение в Россию наших соотечественников из недружественных государств. Правительство упростит для них участие в государственной программе. Они смогут подавать заявление не только в государстве, гражданами которого являются, но и за рубежом, где проживают, а также в нашей стране", - сказал он.