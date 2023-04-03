В Госдуму внесли законопроект об увеличении суммы ущерба от экономических преступлений

Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму в понедельник законопроект об индексации размеров крупного и особо крупного ущерба по экономическим составам преступлений. Документ есть в распоряжении ТАСС.

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Как отмечается в пояснительной записке, необходимость уточнения размера ущерба от преступной деятельности продиктована "ростом инфляции в Российской Федерации за последние годы". "Так, в 2019 году инфляция в Российской Федерации составила 3%, в 2020 году - 4,9%, в 2021 году - 8,4%, а в 2022 году, по прогнозам Банка России, инфляция достигнет беспрецедентного уровня и составит 18 - 23%", - указывают авторы инициативы.

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Разработчики подчеркивают, что индексация размера ущерба от преступной деятельности (в том числе дохода), позволяющего квалифицировать экономические преступления, совершенные в крупном или особо крупном размере, не проводилась на протяжении длительного периода времени.

Статьи на замену

"Новые люди" предлагают в примечании к статье 170.2 УК РФ ("Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории") повысить до 3,5 млн рублей сумму, которая будет считаться крупным ущербом (сейчас 2,25 млн рублей); до 13,5 млн рублей увеличат сумму, при которой ущерб считается особо крупным (сейчас 9 млн рублей).

В статье 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции") с 50 млн рублей до 80 млн рублей предлагается повысить планку дохода в крупном размере, с 250 млн до 395 млн рублей - дохода в особо крупном размере. Крупный ущерб в этой же статье предлагается повысить с 10 млн рублей до 16 млн, а сумму особо крупного ущерба увеличить до 47,5 млн рублей (сейчас 30 млн рублей).

В примечании к статье 180 УК РФ ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров") крупный ущерб предлагается повысить с 250 тыс. рублей до 400 тыс. рублей.

В примечании к статье 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов") крупным размером предлагается считать сумму налогов, сборов, страховых взносов, превышающую за период в пределах трех финансовых лет подряд 35 млн рублей, а особо крупным размером - сумму, превышающую за период в пределах трех финансовых лет подряд 100 млн рублей. Сейчас действует 15 млн рублей и 45 млн рублей соответственно.

В статье 199.1 УК РФ ("Неисполнение обязанностей налогового агента") предлагается считать крупным размером сумму налогов 35 млн рублей (сейчас 15 млн рублей), особо крупным - 100 млн рублей (сейчас 45 млн рублей). В статье 199.3 УК РФ ("Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве") с 1,8 млн рублей до 4 млн рублей предлагается повысить крупный размер, с 9 млн рублей до 20,5 млн рублей - особо крупный размер.