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18 минут назад

Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов

RT на русском

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов.

Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Соответствующий документ опубликован на правовом портале.

Отмечается, что учредителем фонда является правительство России.

Уточняется, что фонд «Защитники Отечества» будет оказывать поддержку, в частности, ветеранам спецоперации и участвовавшим в боевых действиях в Донбассе с 2014 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что работа по формированию фонда по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов началась.

Политика,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Правительство РФ,
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