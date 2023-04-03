Генпрокуратура РФ с начала года получила 19 отказов от Запада в выдаче граждан

С начала этого года страны Запада отказались удовлетворить 19 запросов России об экстрадиции граждан для уголовного преследования. Среди обвиняемых есть те, кто проходят по делам о бандитизме, убийстве, похищении человека, разбойном нападении, незаконном обороте наркотиков и мошенничестве, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

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При этом компетентные органы Австрии и Польши обосновали свое решение якобы возможным нарушением прав преследуемого в случае выдачи органам России. А в Болгарии, Италии, ФРГ и Румынии отказались выдавать преступников из-за некоего «бесчеловечного и унижающего достоинство обращения».

В Генпрокуратуре России отмечают, что отказы в экстрадиции противоречат обязательствам по Европейской конвенции о выдаче от 1957 года. Это позволяет преступникам избегать заслуженного наказания.

Напомним, недавно генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что в 2022 году из-под иностранного контроля вывели пять стратегических предприятий России. Также, в судебном порядке признали ничтожными договоренности с зарубежными структурами о добыче биоресурсов на более чем пять миллиардов рублей.