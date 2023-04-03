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1 час назад

В Госдуму внесут законопроект о наказании за проявление русофобии

Москва24иещё 2

В российском законодательстве планируют закрепить понятие "русофобия" и наказание за ее проявления, сообщает газета "Известия".

В Госдуму внесут законопроект о наказании за русофобию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Законопроект в Госдуму планирует в весеннюю сессию внести фракция ЛДПР. В настоящее время ведется работа над юридическими тонкостями документа.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрея Лугового, инициатива уже одобрена всеми членами фракции. Перед авторами документа стоит вопрос, связанный с корректным определением термина "русофобия".

"Мы будем делать все, чтобы защитить русских по всему миру", – пообещал парламентарий.

Как он подчеркнул, вопросы наказания за ее проявление требуют детального обсуждения и пока не решены. Депутат не исключил, что мера может быть схожа с уголовной статьей за публичные призывы к экстремизму.

Ранее Генеральная прокуратура РФ предложила ужесточить ответственность за проявление русофобии в западных странах. С такой инициативой выступил начальник Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму ГП РФ Юрий Хохлов.

По его словам, нельзя оставлять без внимания проявления русофобии, в том числе в отношении культурного достояния России. В ведомстве допускают, что русофобия будет расцениваться как проявление экстремизма.

До этого глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что в России необходимо дать юридическое определение русофобии.

Политика,Андрей Луговой,Валерий Фадеев,Совет по правам человека,ЛДПР,Генпрокуратура РФ,Госдума,
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