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45 минут назад

В МИД назвали виновного в расколе православия на Украине

Елена Прошина

Министерство иностранных дел РФ винит власти США в расколе православия на Украине. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

В МИД назвали виновного в расколе православия на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российские дипломаты уверены, что президент Украины Владимир Зеленский ведет антиклерикальную политику не по своей воле. Раскол в Украинской православной церкви (УПЦ) — одна из целей Вашингтона, заявили дипломаты.

В министерстве напомнили, что США назначили «спецпредставителя по свободе вероисповедания», также в стране работает Комиссия по международной религиозной свободе.

«Именно поэтому происходящий сейчас в Лавре и в других храмах и монастырях Украины беспредел имеет вполне рукотворную природу», — говорится в заявлении ведомства. Дипломаты также обвинили правительство США в поджигании религиозной ненависти, а президента Зеленского — в антиправославной политике в угоду Вашингтону.

Агентство напоминает, что за последний год Украинская православная церковь столкнулась с рядом ограничений. Местные Киева сослались на ее связь с Россией и приняли решение о запрете деятельности УПЦ в разных регионах страны. В парламент страны внесли законопроект, фактически запрещающий работу православной церкви на Украине.

Политика,Владимир Зеленский,МИД России,
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