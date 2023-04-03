В МИД назвали виновного в расколе православия на Украине

Министерство иностранных дел РФ винит власти США в расколе православия на Украине. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

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Российские дипломаты уверены, что президент Украины Владимир Зеленский ведет антиклерикальную политику не по своей воле. Раскол в Украинской православной церкви (УПЦ) — одна из целей Вашингтона, заявили дипломаты.

В министерстве напомнили, что США назначили «спецпредставителя по свободе вероисповедания», также в стране работает Комиссия по международной религиозной свободе.

«Именно поэтому происходящий сейчас в Лавре и в других храмах и монастырях Украины беспредел имеет вполне рукотворную природу», — говорится в заявлении ведомства. Дипломаты также обвинили правительство США в поджигании религиозной ненависти, а президента Зеленского — в антиправославной политике в угоду Вашингтону.