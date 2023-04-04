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1 час назад

Путин и Лукашенко проведут 6 апреля в Москве заседание ВГС Союзного государства

ТАССиещё 7

Заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства состоится в четверг в Москве, в нем примут участие президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

Путин встретится с Лукашенко 5 апреля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Будет рассмотрен ход выполнения ключевого документа - "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы", предусматривающего совместную работу по 28 отраслевым союзным программам. Планируется принять решения по целому ряду практических вопросов дальнейшего интеграционного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Накануне, 5 апреля, Путин и Лукашенко обсудят актуальную двустороннюю и международную проблематику на отдельных переговорах, добавили в Кремле.

27 марта в Москве состоялось заседание Совета министров Союзного государства, его провели премьеры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко. Как отметил тогда Мишустин, принятые на заседании решения и договоренности послужат дальнейшему укреплению интеграции в рамках Союзного государства и станут хорошей основой для подготовки ВГС с участием президентов.

Политика,Роман Головченко,Михаил Мишустин,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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