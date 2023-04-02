Путин назвал Союзное государство локомотивом интеграции в Евразии

Глава РФ Владимир Путин поздравил участников торжественных собраний по случаю Дня единения народов России и Белоруссии. Он пояснил, что Союзное государство является локомотивом интеграции на евразийском пространстве. Телеграмма опубликована на сайте президента.
Российский лидер подчеркнул, что праздник символизирует нерушимые узы братской дружбы, объединяющие россиян и белорусов ключевые ценности.
Путин пояснил, что благодаря усилиям народов двух стран Союзное государство «является локомотивом интеграционных процессов» в Евразии.
По словам президента, Москва и Минск планомерно реализуют различные программы экономического и научно-технического развития. Кроме того, расширяется межпарламентское взаимодействие и кооперация по линии регионов и городов.