Путин назвал Союзное государство локомотивом интеграции в Евразии

Глава РФ Владимир Путин поздравил участников торжественных собраний по случаю Дня единения народов России и Белоруссии. Он пояснил, что Союзное государство является локомотивом интеграции на евразийском пространстве. Телеграмма опубликована на сайте президента.

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Российский лидер подчеркнул, что праздник символизирует нерушимые узы братской дружбы, объединяющие россиян и белорусов ключевые ценности.

Путин пояснил, что благодаря усилиям народов двух стран Союзное государство «является локомотивом интеграционных процессов» в Евразии.