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22 минуты назад

Путин назвал Союзное государство локомотивом интеграции в Евразии

Илья Родин

Глава РФ Владимир Путин поздравил участников торжественных собраний по случаю Дня единения народов России и Белоруссии. Он пояснил, что Союзное государство является локомотивом интеграции на евразийском пространстве. Телеграмма опубликована на сайте президента.

Путин назвал Союзное государство локомотивом интеграции в Евразии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российский лидер подчеркнул, что праздник символизирует нерушимые узы братской дружбы, объединяющие россиян и белорусов ключевые ценности.

Путин пояснил, что благодаря усилиям народов двух стран Союзное государство «является локомотивом интеграционных процессов» в Евразии.

По словам президента, Москва и Минск планомерно реализуют различные программы экономического и научно-технического развития. Кроме того, расширяется межпарламентское взаимодействие и кооперация по линии регионов и городов.

Политика,Владимир Путин,
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