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33 минуты назад

Блинкен позвонил Лаврову

Елена Прошина

Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил главе МИД РФ Сергею Лаврову, чтобы обсудить ситуацию с американским журналистом Эваном Гершковичем, задержанным в России по подозрению в шпионаже. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщает МИД РФ.

Блинкен позвонил Лаврову
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сергей Лавров особо отметил, что Эван Гершкович был взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Лавров обратил внимание Блинкена на необходимость уважать решения российских властей, принятые в соответствии с законодательством и международными обязательствами РФ.

Глава МИД подчеркнул, что недопустимо нагнетать ажиотаж вокруг Эвана Гершковича и придавать делу политическую окраску. Упрек был адресован официальным лицам в Вашингтоне и западным СМИ.

О задержании и противоправной деятельности гражданина США было уведомлено посольство в Москве. Дальнейшую судьбу Гершковича будет определять суд.

При этом в релизе Госдепа говорится, что Блинкен выразил «глубокую обеспокоенность неприемлемым задержанием» журналиста - гражданина США и «призвал к его немедленному освобождению».

Блинкен призвал отпустить и другого гражданина США - Пола Уилана, также обвиненного в шпионаже.

Что известно о задержании журналиста WSJ Эвана Гершковича

Гершкович – выходец из семьи одесских эмигрантов времен СССР. Он был задержан в Екатеринбурге. По данным ФСБ, Гершкович шпионил под видом журналиста WSJ, собирая данные о предприятии российского ВПК, которые являются гостайной.

Политика,Эван Гершкович,Пол Уилан,Энтони Блинкен,Сергей Лавров,МИД России,ФСБ,Госдеп США,
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