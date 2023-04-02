Блинкен позвонил Лаврову

«Сергей Лавров особо отметил, что Эван Гершкович был взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Лавров обратил внимание Блинкена на необходимость уважать решения российских властей, принятые в соответствии с законодательством и международными обязательствами РФ.

Глава МИД подчеркнул, что недопустимо нагнетать ажиотаж вокруг Эвана Гершковича и придавать делу политическую окраску. Упрек был адресован официальным лицам в Вашингтоне и западным СМИ.

О задержании и противоправной деятельности гражданина США было уведомлено посольство в Москве. Дальнейшую судьбу Гершковича будет определять суд.

При этом в релизе Госдепа говорится, что Блинкен выразил «глубокую обеспокоенность неприемлемым задержанием» журналиста - гражданина США и «призвал к его немедленному освобождению».

Блинкен призвал отпустить и другого гражданина США - Пола Уилана, также обвиненного в шпионаже.