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32 минуты назад

Блинкен позвонил Лаврову

ТАСС

Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в МИД РФ.

"Лаврову позвонил Блинкен", - указали в министерстве.

Лавров и Блинкен обсудили задержание журналиста Эвана Гершковича. Лавров обратил внимание Блинкена на необходимость уважать решения российских властей по Гершковичу, который был задержан с поличным, сообщили в МИД РФ.

Что известно о задержании журналиста WSJ Эвана Гершковича

Глава МИД РФ и американский госсекретарь затронули некоторые актуальные вопросы двустороннего характера.

Лавров заявил Блинкену о недопустимости нагнетания Вашингтоном и западными СМИ ажиотажа с намерением придать делу Гершковича политическую окраску.

Дальнейшую судьбу Гершковича определит суд, американское посольство в Москве было уведомлено о задержании в установленном порядке, сообщили в МИД РФ.

Политика,Видео,Эван Гершкович,Энтони Блинкен,Сергей Лавров,МИД России,
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