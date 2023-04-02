Блинкен позвонил Лаврову

Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в МИД РФ.
"Лаврову позвонил Блинкен", - указали в министерстве.
Лавров и Блинкен обсудили задержание журналиста Эвана Гершковича. Лавров обратил внимание Блинкена на необходимость уважать решения российских властей по Гершковичу, который был задержан с поличным, сообщили в МИД РФ.
Глава МИД РФ и американский госсекретарь затронули некоторые актуальные вопросы двустороннего характера.
Лавров заявил Блинкену о недопустимости нагнетания Вашингтоном и западными СМИ ажиотажа с намерением придать делу Гершковича политическую окраску.
Дальнейшую судьбу Гершковича определит суд, американское посольство в Москве было уведомлено о задержании в установленном порядке, сообщили в МИД РФ.