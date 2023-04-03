Заместители глав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана проведут встречу в Москве

Встреча четырехстороннего формата по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском (Россия, Иран, Сирия и Турция) пройдет на уровне заместителей глав дипведомств в понедельник в Москве. Ожидается, что соответствующие консультации будут носить технический характер и позволят приступить к проработке переговоров уже на уровне министров иностранных дел четырех стран.

Фото: ТАСС ТАСС

Встреча заместителей глав МИД планировалась еще в марте, однако была отложена. Как пояснил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, решение о переносе было принято не столько по просьбе Москвы, сколько из-за неготовности к ней отдельных партнеров. В этот раз, как сообщил источник агентства, делегации всех участников формата прибыли в Москву еще накануне для проведения необходимых "консультаций по подготовке встречи министров иностранных дел".

Видео дня

С иранской стороны на работу формата возложены большие надежды. Так, в ходе визита в Москву на прошлой неделе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что обсуждал эту тему с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Он выразил единое мнение о готовности Тегерана и Москвы прикладывать в рамках формата необходимые усилия к тому, чтобы достичь главной цели - "сближения взглядов Турции и Сирии".

В Москве в свою очередь также рассчитывают на позитивные подвижки. В комментарии ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Богданов выразил надежду, что "посредническая миссия" России, "направленная на очень важную стратегическую цель - нормализацию сирийско-турецких отношений", завершится "общим успехом".

О составе встречи

Изначально сложившийся формат не подразумевал участия Ирана. В декабре прошлого года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать трехстороннюю встречу с участием президента Сирии Башара Асада для нормализации диалога между Анкарой и Дамаском. Этому саммиту, по задумке главы Турции, должны были предшествовать трехсторонние переговоры на уровне представителей спецслужб, министров обороны и иностранных дел. В первоначальной конфигурации Москва, Анкара и Дамаск успели провести к концу прошлого года встречу по линии глав оборонных ведомств. Соответствующие контакты ознаменовали первые за 11 лет переговоры министров обороны Сирии и Турции. Тогда министрам удалось согласовать создание совместной трехсторонней комиссии, а их работу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал "полезной" с точки зрения достижения компромисса по дорожной карте урегулирования ситуации.

В дальнейший период проработки контактов уже на уровне глав МИД Эрдоган допустил присоединение Тегерана к начатой работе команд переговорщиков, что Лавров назвал логичным для продвижения процесса урегулирования. Впоследствии посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил ТАСС, что Тегеран присоединится к формату. Не исключено, что по итогам предстоящих в понедельник консультаций сторонам удастся согласовать предварительные даты министерской встречи для запуска работы по организации сирийско-турецкого саммита.