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22 минуты назад

Анонсировано большое заседание Путина с Совбезом

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза. Об этом в воскресенье, 2 апреля, в Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

Он также уведомил, что глава государства приедет в один из российских регионов.

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«Помимо этого, на неделе состоится церемония вручения верительных грамот. Традиционное мероприятие, но в силу бурной геополитической обстановки, и оно тоже вызовет повышенный интерес», — говорится в опубликованном на канале видеоролике.

Прошлое совещание Путина с Совбезом состоялось 31 марта. На нем обсуждалась концепция внешней политики страны.

Политика,Видео,Павел Зарубин,Владимир Путин,
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