Анонсировано большое заседание Путина с Совбезом

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза. Об этом в воскресенье, 2 апреля, в Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.
Он также уведомил, что глава государства приедет в один из российских регионов.
«Помимо этого, на неделе состоится церемония вручения верительных грамот. Традиционное мероприятие, но в силу бурной геополитической обстановки, и оно тоже вызовет повышенный интерес», — говорится в опубликованном на канале видеоролике.
Прошлое совещание Путина с Совбезом состоялось 31 марта. На нем обсуждалась концепция внешней политики страны.