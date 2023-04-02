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30 минут назад

Развозжаев раскритиковал заявления Киева о «переименовании» города

Илья Родин

Россиянам не следует всерьез воспринимать заявления властей Украины о переименовании Севастополя, пояснил губернатор Михаил Развожаев. Об этом пишет ТАСС.

Губернатор Севастополя ответил на заявления Киева о «переименовании» города
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что ранее секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов призвал дать Севастополю новое название. Он предложил на выбор «объект №6» либо Ахтиар.

Губернатор Севастополя подчеркнул, что высказывания украинских политиков «больше похожи на записи в медицинской карте из палаты номер шесть».

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По его мнению, их слова необходимо расценивать соответствующим образом, именно как высказывания больных людей.

Развозжаев уточнил, что их необходимо лечить. Он добавил, что в настоящее время в качестве врачей выступают российские военные.

Постпред Крыма Георгий Мурадов ранее рассказал, что полуостров активно развивается в культурной, туристической, экономической сферах.

Политика,Алексей Данилов,Георгий Мурадов,Михаил Развожаев,
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