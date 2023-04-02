Губернатор Севастополя ответил на заявления Киева о «переименовании» города

Россиянам не следует всерьез воспринимать заявления властей Украины о переименовании Севастополя, пояснил губернатор Михаил Развожаев. Об этом пишет ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что ранее секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов призвал дать Севастополю новое название. Он предложил на выбор «объект №6» либо Ахтиар.

Губернатор Севастополя подчеркнул, что высказывания украинских политиков «больше похожи на записи в медицинской карте из палаты номер шесть».

По его мнению, их слова необходимо расценивать соответствующим образом, именно как высказывания больных людей.

Развозжаев уточнил, что их необходимо лечить. Он добавил, что в настоящее время в качестве врачей выступают российские военные.