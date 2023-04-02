В России отреагировали на желание Украины переименовать Севастополь

«Довольно сложно себе представить, как они собираются достигать своих целей. То, что они между собой перестанут называть город его нынешним и в то же время историческим именем, никак не повлияет на течение жизни в самом Севастополе, на роль Черноморской базы русского флота и на его историческое значение. Это никак не повлияет на то, что жители этого города проживают в Севастополе и гордятся и самим городом, и его названием, и его историей», — отметил Новиков, комментируя слова Данилова.