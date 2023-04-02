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22 минуты назад

Медведев пригрозил Зеленскому божьим судом за ситуацию с Киево-Печерской лаврой

Lenta.ru

Президента Украины Владимира Зеленского и его режим будет ждать не только человеческий, но и божий суд. Об этом в воскресенье, 2 апреля, написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Уверен, они предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего пред Его судом. И получат за все содеянное», — пригрозил политик.

Он также вспомнил строки из книги «Откровение Иоанна Богослова», которая также известна как «Апокалипсис», о звере и лжепророке, живыми брошенными в «озеро огненное, горящее серою».

1 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в разжигании религиозной розни и работе на Россию. Позднее суд отправил священнослужителя под домашний арест на два месяца.

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29 марта глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний назначил архимандрита Авраамия (Лотыша) исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры. Сразу после этого Лотыш был запрещен в служении указом митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) — предстоятеля УПЦ.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал захват Лавры раскольниками и перевод ее под крыло ПЦУ «еще одним шагом к укреплению духовной независимости государства», направленным на защиту общества от «московских манипуляторов религией».

Ранее Медведев уже цитировал «Апокалипсис», говоря о ситуации на Украине. Так, в августе прошлого года он фразой из Библии «И первый ангел вострубил» оценил угрозу третьей мировой войны.

Политика,Видео,Владимир Зеленский,Дмитрий Медведев,СБУ,Совет безопасности РФ,
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