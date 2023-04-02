Полянский прокомментировал переход председательства в СБ ООН к России

Россия во время своего председательства в Совете Безопасности ООН будет честным брокером, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в Telegram -канале.

По его словам, попытки спровоцировать Москву обречены на провал. Он напомнил, что в субботу, 1 апреля, председательство в СБ ООН на месяц перешло к РФ. Дипломат уточнил, что для некоторых стран такая перспектива была «словно кость поперек горла». Полянский отметил, что «в ООН все-таки действует международное право».