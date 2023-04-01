Захарова поздравила Зеленского с «официальным праздником»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поздравила президента Украины Владимира Зеленского «с профессиональным праздником» и заявила, что теперь 1 апреля в его стране отмечают гонениями на православных.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости» Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

По словам дипломата, раньше День дурака на Украине отмечали «одесской юмориной», а теперь арестами представителей Украинской Православной церкви и гонениями на верующих.

«Зеленского с профессиональным праздником», — перерепостнула Захарова пост, опубликованный в Telegram-канале МИД РФ.

Ранее стало известно, что митрополиту Павлу выписали подозрение по двум статьям уголовного кодекса Украины: «разжигание межрелигиозной вражды» и «оправдание вооруженной агрессии РФ».