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38 минут назад

Захарова поздравила Зеленского с «официальным праздником»

Газета.Ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поздравила президента Украины Владимира Зеленского «с профессиональным праздником» и заявила, что теперь 1 апреля в его стране отмечают гонениями на православных.

Захарова поздравила Зеленского с «официальным праздником»
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

По словам дипломата, раньше День дурака на Украине отмечали «одесской юмориной», а теперь арестами представителей Украинской Православной церкви и гонениями на верующих.

«Зеленского с профессиональным праздником», — перерепостнула Захарова пост, опубликованный в Telegram-канале МИД РФ.

Ранее стало известно, что митрополиту Павлу выписали подозрение по двум статьям уголовного кодекса Украины: «разжигание межрелигиозной вражды» и «оправдание вооруженной агрессии РФ».

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В Украинской Православной церкви заявили, что это связано с высказываниями митрополита в отношении раскольнической Православной церкви Украины и Константинопольского патриархата и из-за нежелания покинуть Киево-Печерскую лавру.

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,
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