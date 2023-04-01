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15 минут назад

В МИД Британии оценили новую концепцию внешней политики России

Lenta.ruиещё 4

Министерство иностранных дел Великобритании в пятницу, 31 марта, отреагировало на утверждение новой Концепции внешней политики России. В своем МИД РФ новости о появлении концепции, сравнив ее с первоапрельской шуткой.

В МИД Британии оценили новую концепцию внешней политики России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Внимание МИД Британии привлекла публикация российского внешнеполитического ведомства, в котором подчеркивалось, что внешняя политика России «является миролюбивой, открытой, предсказуемой, последовательной и прагматичной» и в основе новой системы лежат универсальные принципы международного права.

Появились подробности новой Концепции внешней политики России

«День дурака завтра», — подписали пост в пресс-службе британского МИД.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил указом новую Концепцию внешней политики страны. Он подписал соответствующий документ 31 марта.

Политика,В мире,Владимир Путин,МИД России,
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