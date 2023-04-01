В МИД РФ ответили на заявления США о грозящей американцам опасности

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что в России американские журналисты не чувствуют себя в безопасности, потому что им может грозить заключение.

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«Джон, в США в безопасности не чувствуют себя даже американские президенты, потому что им может грозить заключение», — заявила дипломат.

Ранее Джон Кирби в свете ареста корреспондента газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича заявил, что Вашингтон советует покинуть Россию всем гражданам США, независимо от цели поездки и рода занятий, в том числе журналистам.

До этого с аналогичным призывом выступил Белый дом и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Гершковича задержали в Екатеринбурге в четверг, 30 марта. 32-летнего журналиста заподозрили в сборе данных о российском оборонном предприятие, которые составляют государственную тайну.