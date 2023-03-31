Захарова оценила реакцию США на арест журналиста WSJ

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире программы «60 минут», что реакция Вашингтона на арест в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича стала «саморазоблачением». Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: © MFA RUSSIA/VIA GLOBALLOOKPRESS.COM/GLOBALLOOKPRESS © MFA RUSSIA/VIA GLOBALLOOKPRESS.COM/GLOBALLOOKPRESS

Отмечается, что Гершкович был задержан в четверг, 30 марта. В ФСБ РФ пояснили, что журналист подозревается в шпионаже в интересах правительства Соединенных Штатов.

Официальные лица США, Великобритании, Франции и других государств призвали немедленно освободить журналиста, осудили действия Москвы.

Захарова пояснила, что в этой ситуации так называемое «демократическое общество» проявило себя как либеральная диктатура. Она уточнила, что высказывания чиновников фактически стали «саморазоблачением».

По словам дипломата, Вашингтон даже не попытался разобраться, что произошло с журналистом, по каким причинам он был задержан.

США сразу после появления в прессе публикаций об аресте Гершковича перешли к угрозам, к призывам расправиться с российскими журналистами, подчеркнула Захарова.