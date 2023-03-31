Небензя назвал апофеозом лицемерия заявления США по Украине

Заявления США о прекращении огня на Украине являются апофеозом лицемерия. Такое мнение выразил постпред России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.
«Апофеозом их лицемерия можно назвать попытки выставить себя поборниками мира на фоне непрекращающейся подпитки киевского режима оружием и звучащих из Вашингтона и европейских столиц заявлений о недопустимости прекращения огня на Украине», — сказал он.
По его словам, если бы страны Запада перестали отправлять Киеву вооружение, украинский конфликт был бы давно урегулирован мирным путем.
«На Украине давно был бы мир, если бы США и их союзники не накачивали киевский режим оружием и не заставляли бы его бросать тысячи новых призывников в бессмысленную мясорубку», — отметил Небензя.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что заявления стран Запада о нанесении стратегического поражения России требуют принятия военных мер со стороны Москвы. Он отметил, что это необходимо для обеспечения безопасности Союзного государства РФ и Белоруссии.