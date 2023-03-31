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Небензя назвал апофеозом лицемерия заявления США по Украине

Заявления США о прекращении огня на Украине являются апофеозом лицемерия. Такое мнение выразил постпред России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Небензя назвал апофеозом лицемерия заявления США по Украине
© Lenta.ru

«Апофеозом их лицемерия можно назвать попытки выставить себя поборниками мира на фоне непрекращающейся подпитки киевского режима оружием и звучащих из Вашингтона и европейских столиц заявлений о недопустимости прекращения огня на Украине», — сказал он.

По его словам, если бы страны Запада перестали отправлять Киеву вооружение, украинский конфликт был бы давно урегулирован мирным путем.

«На Украине давно был бы мир, если бы США и их союзники не накачивали киевский режим оружием и не заставляли бы его бросать тысячи новых призывников в бессмысленную мясорубку», — отметил Небензя.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что заявления стран Запада о нанесении стратегического поражения России требуют принятия военных мер со стороны Москвы. Он отметил, что это необходимо для обеспечения безопасности Союзного государства РФ и Белоруссии.

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