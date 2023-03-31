Медведев: миротворцы НАТО на Украине будут законной целью для российских военных

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал намерения западных стран отправить на Украину подразделения миротворцев. Он предупредил, что «писмейкеры» будут восприниматься как комбатанты и станут законной целью для ВС РФ.

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Медведев подчеркнул, что Североатлантический альянс оказывает Киеву всестороннюю военную помощь: направляет инструкторов, боевиков, вооружения и военную технику.

По его словам, лидеры государств НАТО на различных мировых площадках всячески поддерживают президента Украины Владимира Зеленского, членов его правительства, дипломатов и военачальников.

Соответственно, пояснил Медведев, вызывает недоумение внезапная инициатива со стороны западных стран по отправке на Украину миротворческого контингента.

Зампред Совбеза предположил, что власти ЕС и США придерживаются невысокого мнения об умственных способностях своих противников и мирового сообщества в целом.

По его оценке, Запад планирует «установить на линии соприкосновения выгодный им мир с позиции силы», фактически вступить в конфликт на стороне Киева.

Медведев подчеркнул, что западные «миротворцы» станут «законной целью для [российских] Вооружённых сил, если разместятся на передовой без согласия России».