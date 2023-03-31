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7 минут назад

Медведев: миротворцы НАТО на Украине будут законной целью для российских военных

Илья Родин

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал намерения западных стран отправить на Украину подразделения миротворцев. Он предупредил, что «писмейкеры» будут восприниматься как комбатанты и станут законной целью для ВС РФ.

Медведев: миротворцы НАТО на Украине будут законной целью для российских военных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Медведев подчеркнул, что Североатлантический альянс оказывает Киеву всестороннюю военную помощь: направляет инструкторов, боевиков, вооружения и военную технику.

По его словам, лидеры государств НАТО на различных мировых площадках всячески поддерживают президента Украины Владимира Зеленского, членов его правительства, дипломатов и военачальников.

Соответственно, пояснил Медведев, вызывает недоумение внезапная инициатива со стороны западных стран по отправке на Украину миротворческого контингента.

Зампред Совбеза предположил, что власти ЕС и США придерживаются невысокого мнения об умственных способностях своих противников и мирового сообщества в целом.

По его оценке, Запад планирует «установить на линии соприкосновения выгодный им мир с позиции силы», фактически вступить в конфликт на стороне Киева.

Медведев подчеркнул, что западные «миротворцы» станут «законной целью для [российских] Вооружённых сил, если разместятся на передовой без согласия России».

Если «волки в овечьей шкуре» будут напрямую угрожать российским военным, то Москва будет рассматривать их как солдат противника, комбатантов, а не миротворцев, резюмировал зампред Совбеза.

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,ЕС,
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