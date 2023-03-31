Отношения с Западом и роль России в мире: главные положения Концепции внешней политики

31 марта президент России Владимир Путин утвердил обновленную редакцию Концепции внешней политики РФ. Документ опубликовали на официальном сайте Кремля — он состоит из 76 пунктов, которые касаются планов Москвы на международную деятельность. «Рамблер» собрал основные положения, которые указаны в нем.

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Роль России в мире

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Согласно документу, Россия является самобытной страной-цивилизацией, оплотом Русского мира, обширной евразийской и европейско-тихоокеанской державой. Она играет уникальную роль в поддержании глобального баланса и обеспечении мирного развития человечества.

Отмечается, что себя Россия определяет как страну, которая будет поддерживать глобальный баланс сил. Приоритетом своей гуманитарной политики Россия считает противодействие русофобии, защиту русских языка, культуры, спорта, Русской православной церкви, борьбу за историческую правду.

Обеспечение безопасности

Отношение с другими государствами будет определяться характером их политики — нейтральным, конструктивным, или недружественным. Концепция подчеркивает, что Россия может использовать свои вооруженные силы для защиты или предотвращения нападения как на себя, так и на своих союзников.

Отмечается, что РФ стремится к обеспечению безопасности всех государств, однако в основу этого берется принцип взаимности. В развитии международного права должны учитываться реалии многополярного мира.

Отношения со странами Запада

В документе внешнеполитический курс США назван главным источником антироссийской политики, а также рисков для мира и развития человечества. Приоритетное внимание будет уделяться устранению рудиментов глобального доминирования Соединенных Штатов.

Вместе с тем Россия не считает себя врагом Запада, не собирается изолироваться от него, а также не имеет враждебных намерений. Москва рассчитывает, что западные государства осознают бесперспективность конфронтации и вернутся к равноправному взаимодействию.

Подчеркивается, что будет Россия стремиться к формированию такой мировой системы, которая обеспечивала бы надежную безопасность и равные возможности для всех. Отдельно Москва считает, что отказ Европы от антироссийской политики, а также обретение самостоятельности положительно бы сказались на безопасности и благополучии европейского региона.

Об отношениях со всем миром

Россия считает своим флагманским проектом в этом веке объединение Евразии в общее пространство мира, стабильности, доверия и процветания. В ближнем зарубежье Россия ставит перед собой цель превращения региона в зону мира, добросовестного соседства и процветания.

Россия считает особо важным углубление связей с дружественными глобальными центрами силы — Индией и Китаем. Кроме того, Москва собирается способствовать становлению Африки в качестве влиятельного центра мирового развития и наращивать сотрудничество с Латинской Америкой. Отдельно указано, что РФ и дальше будет укреплять всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с дружественной исламской цивилизацией.