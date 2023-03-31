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56 минут назад

Лукашенко анонсировал новую встречу с Путиным

Lenta.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Его слова приводит ТАСС.

Лукашенко анонсировал новую встречу с Путиным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Белорусский лидер сообщил, что планирует встретиться с Путиным 5 апреля, за день до запланированного на 6 апреля заседания Высшего госсовета Союзного государства.

«Позвонил несколько дней назад, предложил этот алгоритм, примерно [так же], как он вел переговоры с Си Цзиньпином», — пояснил Лукашенко.

По его словам, они обсудят «некоторые вопросы, которые не подлежат обсуждению на заседании госсовета».

Стали известны подробности разговора Путина и Лукашенко

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства на фоне действий недружественных стран затронут, в частности, темы, связанные с безопасностью.

31 марта Лукашенко также заявил, что «не ложился» под Путина.

Политика,Александр Лукашенко,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
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