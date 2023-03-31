Лавров объяснил изменение концепции внешней политики РФ

"Логика документа, как вы упомянули, Владимир Владимирович [Путин], отражает меняющиеся геополитические реалии, по сути, революционные подвижки на внешнем контуре, которые получили зримые ускорения с началом специальной военной операции", - сказал министр иностранных дел.



"В концепции зафиксирована высокая степень преемственности с предыдущей редакцией от 2016 года в том, что касается основополагающих принципов нашей внешней политики, прежде всего ее самостоятельности и нацеленности на создание благоприятных внешних условий для поступательного развития России, обеспечения ее безопасности и повышения благосостояния наших граждан", - подчеркнул Лавров.