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42 минуты назад

Лавров: логика новой концепции внешней политики РФ отражает изменения после начала СВО

ТАССиещё 9

Логика обновленной Концепции внешней политики РФ отражает изменения на внешнеполитическом контуре после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Лавров объяснил изменение концепции внешней политики РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Логика документа, как вы упомянули, Владимир Владимирович [Путин], отражает меняющиеся геополитические реалии, по сути, революционные подвижки на внешнем контуре, которые получили зримые ускорения с началом специальной военной операции", - сказал министр иностранных дел.

"В концепции зафиксирована высокая степень преемственности с предыдущей редакцией от 2016 года в том, что касается основополагающих принципов нашей внешней политики, прежде всего ее самостоятельности и нацеленности на создание благоприятных внешних условий для поступательного развития России, обеспечения ее безопасности и повышения благосостояния наших граждан", - подчеркнул Лавров.

Глава российской дипломатии также отметил, что "это документ стратегического планирования", который разработан МИД РФ совместно с другими федеральными органами исполнительной власти.

"Он развивает внешнеполитические положения стратегии национальной безопасности, которая была утверждена вами (президентом РФ Владимиром Путиным - прим. ТАСС) в 2021 году", - указал глава МИД РФ.

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,Совет безопасности РФ,
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