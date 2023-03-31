Лавров объяснил изменение концепции внешней политики РФ

Логика обновленной Концепции внешней политики РФ отражает изменения на внешнеполитическом контуре после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ.
"Логика документа, как вы упомянули, Владимир Владимирович [Путин], отражает меняющиеся геополитические реалии, по сути, революционные подвижки на внешнем контуре, которые получили зримые ускорения с началом специальной военной операции", - сказал министр иностранных дел.
"В концепции зафиксирована высокая степень преемственности с предыдущей редакцией от 2016 года в том, что касается основополагающих принципов нашей внешней политики, прежде всего ее самостоятельности и нацеленности на создание благоприятных внешних условий для поступательного развития России, обеспечения ее безопасности и повышения благосостояния наших граждан", - подчеркнул Лавров.
Глава российской дипломатии также отметил, что "это документ стратегического планирования", который разработан МИД РФ совместно с другими федеральными органами исполнительной власти.
"Он развивает внешнеполитические положения стратегии национальной безопасности, которая была утверждена вами (президентом РФ Владимиром Путиным - прим. ТАСС) в 2021 году", - указал глава МИД РФ.