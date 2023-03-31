Лукашенко пообещал похудеть

«Помните, сколько вою и вони было после принятия мною решения по ценообразованию? Говорили, что жрать будет нечего, завтра все исхудают так, что будет кожа и кости. Кто похудел? На меня посмотрите и увидите! — отметил политик. — А чего вы аплодируете? Что я не худею? Я займусь этим».