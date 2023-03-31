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27 минут назад

Миротворцы на Украине и призыв Лукашенко к перемирию: главные заявления Пескова

Никита Бородкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 31 марта, ответил на вопросы журналистов российских СМИ. Представитель главы государства рассказал о реакции Кремля на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко объявить перемирие на Украине и высказывания политиков Евросоюза об идее отправить «войска миротворческого типа». «Рамблер» собрал главные заявления Пескова.

Миротворцы на Украине и призыв Лукашенко к перемирию: главные заявления Пескова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предложение Лукашенко по перемирию

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Песков отметил, что в Кремле слышали заявление Лукашенко с предложением объявить перемирие на Украине, но для РФ в связи с этим ничего не меняется. Как сообщает ТАСС, СВО продолжится, поскольку на сегодняшний день это является единственным способом добиться поставленных целей.

Вместе с тем представитель главы государства отметил, что президент России Владимир Путин и белорусский лидер на следующей неделе продолжат общение в рамках заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства.

«Это даст возможность президентам еще раз обстоятельно поговорить друг с другом, наверняка будут и эту тему обсуждать», — подчеркнул Песков.

Идея отправить миротворцев на Украину

Идея отправить «войска миротворческого типа» из Евросоюза на Украину потенциально крайне опасна. Как сообщает ТАСС, Песков отметил, что на это заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана очень важно обратить внимание.

«Если речь идет о серьезных каких-то "проговорах", то, конечно, это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение», — подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что согласно мировой практике, такие силы обычно применяются с согласия обеих сторон.

Задержание американского журналиста

Детальная информация об обстоятельствах задержания журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича носит закрытый характер. Как пишет ТАСС, об этом Песков сказал в ответ на вопрос представителей СМИ о том, как именно американец был задержан с поличным.

Он отметил, что ситуацией занимается Федеральная служба безопасности.

Мирный план Пекина

Песков отметил, что мирный план, который предложил Китай, не поставлен на паузу, однако ряд его положений нереализуем, так как Украина не может ослушаться своих «западных командиров».

«А эти командиры, как мы знаем, они сидят не в Киеве и настаивают на том, чтобы конфликт продолжал», — добавил он.

Как сообщает ТАСС, представитель Кремля также отметил, что сравнивать идеи по мирному урегулированию на Украине, предложенные председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Белоруссии, неуместно.

Политика,Эван Гершкович,Виктор Орбан,Александр Лукашенко,Цзиньпин Си,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ФСБ,ЕС,
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