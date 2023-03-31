Россия объявила персоной нон грата эстонского дипломата

"Главе эстонской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением 24 марта persona non grata без каких-либо оснований дипломатического сотрудника посольства Российской Федерации в Таллине. Исходя из принципа взаимности, заявлено, что Россию должен будет покинуть дипломат аналогичного уровня посольства Эстонии в Москве, причем в те же сроки, которые были определены эстонской стороной для отъезда нашего коллеги", - сообщили в министерстве.