Россия объявила персоной нон грата эстонского дипломата

Россия на основе принципа взаимности объявила эстонского дипломата персоной нон грата, говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в пятницу.
Об этом была уведомлена временная поверенная в делах Эстонии в РФ Яна Ванамельдер, которая была вызвана в МИД России.
"Главе эстонской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением 24 марта persona non grata без каких-либо оснований дипломатического сотрудника посольства Российской Федерации в Таллине. Исходя из принципа взаимности, заявлено, что Россию должен будет покинуть дипломат аналогичного уровня посольства Эстонии в Москве, причем в те же сроки, которые были определены эстонской стороной для отъезда нашего коллеги", - сообщили в министерстве.
На Смоленской площади добавили, что РФ будет вынуждена осуществить и другие ответные меры на "настойчивую провокационную деятельность эстонских властей против России".
"Ответственность за полный обвал двусторонних отношений на совести тех, кто принимает такие решения в Таллине", - отметили в МИД РФ.