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13 минут назад

Россия объявила персоной нон грата эстонского дипломата

ТАСС

Россия на основе принципа взаимности объявила эстонского дипломата персоной нон грата, говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в пятницу.

Россия объявила персоной нон грата эстонского дипломата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом была уведомлена временная поверенная в делах Эстонии в РФ Яна Ванамельдер, которая была вызвана в МИД России.

"Главе эстонской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением 24 марта persona non grata без каких-либо оснований дипломатического сотрудника посольства Российской Федерации в Таллине. Исходя из принципа взаимности, заявлено, что Россию должен будет покинуть дипломат аналогичного уровня посольства Эстонии в Москве, причем в те же сроки, которые были определены эстонской стороной для отъезда нашего коллеги", - сообщили в министерстве.

На Смоленской площади добавили, что РФ будет вынуждена осуществить и другие ответные меры на "настойчивую провокационную деятельность эстонских властей против России".

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"Ответственность за полный обвал двусторонних отношений на совести тех, кто принимает такие решения в Таллине", - отметили в МИД РФ.

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