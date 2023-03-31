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49 минут назад

Путин освободил от должностей российских послов в Латвии и Эстонии

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин освободил сегодня от должностей посла РФ в Латвии Михаила Ванина и посла РФ в Эстонии Владимира Липаева. Указы главы государства опубликованы на официальном портале правовой информации.

Путин освободил от должностей послов России в Латвии и Эстонии
Фото: ТАССТАСС

Документы об освобождении от должностей послов в Латвии и Эстонии были подписаны главой государства 31 марта.

Сейчас уровень дипломатических отношений России и Эстонии находится на уровне временного поверенного в делах. В январе Таллин сократил количество сотрудников российского представительства более чем в два раза. В ответ Москва выслала эстонского посла Маргуса Лайдре, после чего Эстонию покинул посол Владимир Липаев. Резиденцию, которую Москва арендовала для нужд Липаева, вернули арендодателям с 1 марта.

Россия и Эстония прекратили таможенное сотрудничество

Латвия в знак солидарности с Эстонией также понизила уровень дипломатических отношений с Россией. Власти страны потребовали от посла России Михаила Ванина покинуть Латвию до 24 февраля - годовщины начала российский специальной операции на Украине.

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