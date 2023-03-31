Путин освободил от должностей послов России в Латвии и Эстонии

Президент России Владимир Путин освободил сегодня от должностей посла РФ в Латвии Михаила Ванина и посла РФ в Эстонии Владимира Липаева. Указы главы государства опубликованы на официальном портале правовой информации.

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Документы об освобождении от должностей послов в Латвии и Эстонии были подписаны главой государства 31 марта.

Сейчас уровень дипломатических отношений России и Эстонии находится на уровне временного поверенного в делах. В январе Таллин сократил количество сотрудников российского представительства более чем в два раза. В ответ Москва выслала эстонского посла Маргуса Лайдре, после чего Эстонию покинул посол Владимир Липаев. Резиденцию, которую Москва арендовала для нужд Липаева, вернули арендодателям с 1 марта.