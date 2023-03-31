В России предложили праздновать день взятия Парижа в качестве одного из дней воинской славы. С таким предложением выступили в партии ЛДПР , сообщает РИА Новости.

Захват русскими войсками столицы Франции произошел 19 марта старого стиля 1814 года и стало завершением военной кампании Наполеона, после чего император отрекся от престола. Сам город был сдан без боя, но в битве за его пригороды погибли не менее 12 тысяч солдат с обеих сторон. Вместе с русскими солдатами в город вошел и император Александр I.