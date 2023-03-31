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8 минут назад

В Совфеде высказались о полном разрыве отношений России с Западом

Lenta.ru

Доктрина России не предусматривает полного разрыва отношений с Западом. Так о полном прекращении отношений с западными странами высказался член Совета Федерации Константин Косачев. Слова сенатора приводит радиостанция «Говорит Москва».

В Совфеде высказались о полном разрыве отношений России с Западом
Фото: пресс-служба Совета Федерации РФпресс-служба Совета Федерации РФ

По заявлению Косачева, вместо прекращения отношений Россия стремится выстроить многополярный мир.

«Мы нигде не декларируем полный разрыв с Западом. Мы декларируем категоричное неприятие той модели мироустройства, которую Запад пытается объявить в качестве единственно верной, где неолиберальная идеология», — заявил он.

При этом сенатор отметил, что в той модели, которую хочет создать Россия, будет комфортно и странам Запада.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил Запад в замалчивании фактов причастности к геноциду.

Политика,Константин Косачев,Дмитрий Медведев,Совет Федерации,Совет безопасности РФ,
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