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19 минут назад

Захарова на фоне слов Борреля о Гершковиче предложила ему "вступиться" за Ассанжа и Касема

ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне осуждения главой Евродипломатии Жозепом Боррелем задержания в России корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича предложила главному дипломату ЕС "вступиться" за арестованного журналиста Sputnik Марата Касема и находящегося в тюрьме Джулиана Ассанжа.

Дипломат обратила внимание на высказывание Борреля, заявившего после задержания Гершковича, что ЕС "осуждает задержание в России журналиста и гражданина США Гершковича", а журналисты "должны иметь возможность свободно заниматься своей профессией и заслуживают защиты".

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"Докажите, Жозеп, свои слова хотя бы словами - вступитесь за Джулиана Ассанжа и Марата Касема", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

По информации Центра общественных связей ФСБ РФ, Гершкович, действуя по заданию американской стороны, вел сбор составляющих государственную тайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России.

Политика,Видео,Эван Гершкович,Мария Захарова,МИД России,ФСБ,ЕС,
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