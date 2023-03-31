Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне осуждения главой Евродипломатии Жозепом Боррелем задержания в России корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича предложила главному дипломату ЕС "вступиться" за арестованного журналиста Sputnik Марата Касема и находящегося в тюрьме Джулиана Ассанжа.
Дипломат обратила внимание на высказывание Борреля, заявившего после задержания Гершковича, что ЕС "осуждает задержание в России журналиста и гражданина США Гершковича", а журналисты "должны иметь возможность свободно заниматься своей профессией и заслуживают защиты".
"Докажите, Жозеп, свои слова хотя бы словами - вступитесь за Джулиана Ассанжа и Марата Касема", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
По информации Центра общественных связей ФСБ РФ, Гершкович, действуя по заданию американской стороны, вел сбор составляющих государственную тайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России.