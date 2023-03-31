Захарова обвинила Борреля в двойных стандартах

«Докажите, Жозеп, свои слова хотя бы словами — вступитесь за Джулиана Ассанжа и Марата Касема. Для приличия», — прокомментировала Захарова слова Борреля, который ранее заявил, что «ЕС осуждает задержание в России журналиста и гражданина США Гершковича, ведь они должны иметь возможность свободно заниматься своей профессией и заслуживают защиты».