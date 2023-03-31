$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Захарова уличила главу дипломатии ЕС Борреля в двойных стандартах

Lenta.ruиещё 1

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в двойных стандартах и предложила ему вступиться за арестованного журналиста Sputnik Марата Касема и находящегося в тюрьме основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а не только за американского журналиста Эвана Гершковича. Публикация доступна в личном Telegram-канале дипломата.

Захарова обвинила Борреля в двойных стандартах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Докажите, Жозеп, свои слова хотя бы словами — вступитесь за Джулиана Ассанжа и Марата Касема. Для приличия», — прокомментировала Захарова слова Борреля, который ранее заявил, что «ЕС осуждает задержание в России журналиста и гражданина США Гершковича, ведь они должны иметь возможность свободно заниматься своей профессией и заслуживают защиты».

30 марта Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге. Его подозревают в сборе сведений, составляющих государственную тайну, а именно материалов, касающихся предприятий российской оборонной промышленности. В отношении Гершковича возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса России («Шпионаж»). Позднее Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста до 29 мая и поместил в СИЗО «Лефортово».

Политика,Эван Гершкович,Мария Захарова,МИД России,СИЗО "Лефортово",Wikileaks,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий