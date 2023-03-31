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29 минут назад

В Крыму предупредили ВСУ о катастрофе в случае прорыва к Азовскому морю

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Глава парламента Крыма Владимир Константинов Попытка заявил, что попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться к Азовскому морю обернется для Киева катастрофой. Об этом он сообщил РИА Новости.

В Крыму предупредили ВСУ о катастрофе в случае прорыва к Азовскому морю
Фото: ТАССТАСС

Он напомнил, что в последнее время власти Киева «слишком много» говорят о подобных планах.

«Их по многим обстоятельствам ждет военная катастрофа. В любом виде сейчас это натянутая до предела струна, которая в любой момент лопнет», — считает Константинов.

Затем киевские власти будут пытаться помириться с Россией, «но это будет уже непросто», заверил глава парламента республики, подчеркнув, что с нынешним руководством не должно быть никакого формального перемирия.

Политика,Владимир Константинов,
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