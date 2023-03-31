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1 час назад

Кабмин РФ отчитался перед Путиным о планах по индексации зарплат бюджетников в 2023 году

ТАСС

Правительство России направило президенту РФ Владимиру Путину доклад, где изложило планы увеличения заработных плат бюджетников в 2023 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кабмина.

Кабмин РФ отчитался перед Путиным о планах по индексации зарплат бюджетников в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее глава государства поручал проиндексировать в текущем году зарплаты бюджетников темпами не ниже средних по экономике. Кабмин должен был подготовить и направить Путину доклад по этому вопросу.

"Доклад по поручению президента представлен в установленном порядке", - пояснили в правительстве.

29 марта на совещании главы государства с кабмином профильный вице-премьер Татьяна Голикова доложила, что в 2023 году в целом по России ожидается устойчивый рост заработной платы и реальных доходов населения. Отдельно она упомянула и о ситуации с сотрудниками бюджетной сферы.

По словам Голиковой, сейчас в России насчитывается около 5,2 млн человек "указных бюджетников" (они подпадают под действие "майских указов" президента, определивших целевые показатели по зарплатам). С 1 января 2023 года фонд оплаты труда для них увеличен на 8,7%. Еще 6,3 млн человек относится к прочим категориям работников бюджетной сферы, и с 1 октября 2023 года для них предусмотрена индексация заработной платы на 5,5%.

Политика,Татьяна Голикова,Владимир Путин,Правительство РФ,
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