Путин внес изменения в программу переселения соотечественников

Президент России Владимир Путин внес изменения в государственную программу переселения соотечественников. Соответствующий указ, который подписал глава государства, размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно документу, прием заявлений об участии в госпрограмме от соотечественников за пределами Российской Федерации будет проводиться при «условии владения ими русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды». Это правило также будет актуально для ряда иностранных граждан из числа тех, кто хочет подать заявление на участие в госпрограмме на территории РФ.

Владение русским языком можно будет подтвердить документально (к примеру, рядом документов об образовании) или через собеседование. В последнем случае должно быть решение комиссии, которая формируется МВД РФ. Соотечественники за пределами России смогут пройти собеседование онлайн.