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29 минут назад

Лавров упрекнул США в шантаже «ниже пояса»

Елена Прошина

Политика США в отношении стран Азии, Латинской Америки и Африки представляет из себя шантаж «ниже пояса», которого даже во время холодной войны не видели. Такое заявление сделал в интервью Prensa Latina глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров упрекнул США в шантаже «ниже пояса»
Фото: ТАССТАСС

Он указал, что страны Азии, Латинской Америки и Африки, которые составляют три четверти государств мира, не поддержали антироссийскую санкционную политику. В связи с этим Запад постоянно оказать на них давление с помощью шантажа и угроз, обещая прекратить финансирование и создавая проблемы в получении кредитов от Международного валютного фонда и Всемирного банка.

«Требуют, чтобы они проголосовали в ООН и других международных организациях в поддержку резолюции, осуждающей Россию. И это происходит. Но мы знаем, какими недобросовестными, буквально бандитскими методами часто добываются эти голоса. Мы это очень хорошо знаем. Шантажируют всех наличием банковских счетов в США и тем, что дети определенных послов, деятелей учатся на Западе. Это нельзя назвать дипломатией. Это чистый шантаж ниже пояса. Я не помню такого даже во время холодной войны», — сказал Лавров.

Он уверен, что все больше стран начинают понимать, что играть с Западом, слепо следуя за ним, может стать для них «опасным в любой момент», поскольку никто не знает, кто будет его следующей целью.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,ООН,
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