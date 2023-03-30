Лавров упрекнул США в шантаже «ниже пояса»

«Требуют, чтобы они проголосовали в ООН и других международных организациях в поддержку резолюции, осуждающей Россию. И это происходит. Но мы знаем, какими недобросовестными, буквально бандитскими методами часто добываются эти голоса. Мы это очень хорошо знаем. Шантажируют всех наличием банковских счетов в США и тем, что дети определенных послов, деятелей учатся на Западе. Это нельзя назвать дипломатией. Это чистый шантаж ниже пояса. Я не помню такого даже во время холодной войны», — сказал Лавров.