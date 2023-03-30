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30 минут назад

Лавров: Запад признал, что принимает участие в конфликте на Украине

Илья Родин

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров в развернутом интервью агентству Prensa Latina сделал ряд заявлений по международной повестке. В частности, он обвинил западные страны в прямом участии в конфликте на Украине.

Лавров: Запад признал, что принимает участие в конфликте на Украине
Фото: ТАССТАСС

Лавров подчеркнул, что РФ была вынуждена начать специальную военную операцию. Он пояснил, что Москва не могла терпеть и далее действия Запада, который снова выбрал «нацистскую теорию и практику» для объявления гибридной войны против России.

По словам министра, военные действия ведут военнослужащие ВСУ по приказу властей Украины. Вместе с тем, в Киеве признают: без стабильных поставок западных вооружений и военной техники страна проиграет.

Это признание со стороны руководства Украины является очень характерным, отметил Лавров. Оно прямо указывает на то, что «Запад является непосредственным участником этого конфликта».

Без активной помощи со стороны западных государств, отметил дипломат, противостояние на Украине давно закончилось бы.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
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