Лавров: Запад признал, что принимает участие в конфликте на Украине

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров в развернутом интервью агентству Prensa Latina сделал ряд заявлений по международной повестке. В частности, он обвинил западные страны в прямом участии в конфликте на Украине.

Фото: ТАСС ТАСС

Лавров подчеркнул, что РФ была вынуждена начать специальную военную операцию. Он пояснил, что Москва не могла терпеть и далее действия Запада, который снова выбрал «нацистскую теорию и практику» для объявления гибридной войны против России.

По словам министра, военные действия ведут военнослужащие ВСУ по приказу властей Украины. Вместе с тем, в Киеве признают: без стабильных поставок западных вооружений и военной техники страна проиграет.

Это признание со стороны руководства Украины является очень характерным, отметил Лавров. Оно прямо указывает на то, что «Запад является непосредственным участником этого конфликта».