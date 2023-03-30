Медведев прокомментировал инициативу о ядерном статусе Украины

«И как же отвечать нашим гражданам на этот свинобандеровский апокалиптический бред? Можно, вероятно, в форме российской петиции о незамедлительном упреждающем (превентивном) применении российского ядерного оружия в случае, если дед с деменцией всё-таки презентует свой чемоданчик любителю белого порошка», – написал он.