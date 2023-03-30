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5 минут назад

Медведев прокомментировал инициативу о ядерном статусе Украины

Елена Прошина

Зампредседателя Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев прокомментировал петицию о возвращении ядерного статуса Украине. Об этом Медведев написал в своём Telegram-канале.

Медведев прокомментировал инициативу о ядерном статусе Украины
Фото: ТАССТАСС

В своём посте Медведев назвал украинскую инициативу «петицией активных нациков к наркопрезиденту», а лидера США Джо Байдена «дедом с деменцией». Зампредседатель совбеза также заявил, что в случае принятия «этого свинобандеровского апокалиптического бреда», в России может появиться петиция о незамедлительном применении российского ядерного оружия.

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«И как же отвечать нашим гражданам на этот свинобандеровский апокалиптический бред? Можно, вероятно, в форме российской петиции о незамедлительном упреждающем (превентивном) применении российского ядерного оружия в случае, если дед с деменцией всё-таки презентует свой чемоданчик любителю белого порошка», – написал он.

Ранее на сайте Владимира Зеленского появилась петиция с призывом вернуть Украине статус ядерной державы, а также разместить на её территории ядерное оружие США.

Политика,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,
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